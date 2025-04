Rogel comenta lance polêmico no empate do Inter com o Fortaleza: "Pênalti claro"

O Internacional empatou sem gols com o Fortaleza, neste domingo, no Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado reclamou de um pênalti em cima de Rogel não marcado pela arbitragem.

Após cruzamento na área do Fortaleza, David Luiz subiu o pé e dividiu com Rogel, que tentou cabecear. Depois de revisão do VAR, o árbitro mandou o jogo seguir. O zagueiro do Inter falou sobre o lance.

"Bola na área, Rafa (Borré) cabeceou. Eu busco a bola com a cabeça e sinto um golpe na cabeça. Depois me explicaram que houve um contato, que não foi pênalti. Mas eu acho que se há o contato e na altura que a bola estava, o pênalti é claro. Essa é minha opinião", disse Rogel após o jogo.