Flamengo ajuda rivais em reta final e não quer saber de clima de férias

Algumas pessoas podiam esperar que o Flamengo baixasse o ritmo na reta final da temporada por não ter mais grandes objetivos. O que se viu, porém, foi uma cobrança por foco e boas atuações por parte do técnico Filipe Luís. Ele não permitiu que os jogadores relaxassem e deu ao time um rumo diferente de anos anteriores.

O que aconteceu

O discurso no Fla é de entregar bons jogos até o final. A equipe, que abriu mão do Brasileirão em vários momentos para disputar as Copas, ficou sem chances de título logo, mas teve resultados positivos, chegando a 11 jogos seguidos sem ser derrotado.

O desempenho do Flamengo ajudou - e muito - os rivais. Desde que foi campeão da Copa do Brasil, o Rubro-negro venceu Cuiabá e Criciúma, que brigam na parte de baixo, empatou com o Fortaleza e bateu o Internacional, que lutam em cima. Ou seja, beneficiou Fluminense e Botafogo.