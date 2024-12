Juventude vence São Paulo dentro do Morumbis e escapa do rebaixamento

Com o resultado, o Juventude chegou a 45 pontos e garantiu sua permanência na Série A de 2025. Já o São Paulo segue com 59 e vai terminar o Brasileirão na sexta colocação.

Classificação e jogos Brasileirão

O Tricolor fecha o ano contra o Botafogo no domingo (8), às 16h, no Nilton Santos. O Juventude recebe o Cruzeiro, no Alfredo Jaconi, no mesmo dia e horário.

Despedida melancólica do Morumbis

O São Paulo fez seu último jogo da temporada dentro do Morumbis diante do Juventude, mas pouco se viu do Tricolor em campo. O time de Zubeldía criou muito pouco durante todo o jogo. A equipe teve três mudanças em relação ao último jogo, sendo a principal delas a titularidade de Patryck na lateral esquerda.

O goleiro Rafael foi quem mais trabalhou na última noite da temporada no Morumbis. Ele salvou o time em chutes de fora da área na primeira etapa, mas não teve chance quando o Juventude chegou no segundo tempo. Gabriel Taliari aproveitou erro de Luiz Gustavo na saída de bola, avançou, cortou Alan Franco e finalizou sem chance da entrada da área. Depois, João Lucas teve toda liberdade em passe de Lucas Barbosa para cruzar forte e ver Erick Farias se esticar para ampliar.

William Gomes muda o jogo

Foi só a partir do segundo gol que Zubeldía começou a mexer no time. O jovem William Gomes entrou no lugar de Erick, que tinha ganhado sua oportunidade e não aproveitou. Depois, Patryck saiu para a entrada de Marcos Antônio, e Luiz Gustavo foi fazer a lateral esquerda: uma nova improvisação no setor que já teve Sabino e Rafinha nos últimos jogos.