Até suspenso e machucado viajam, e Botafogo tem grupo completo no RS

Para levantar a taça, o Botafogo precisa vencer o Inter e torcer para o Palmeiras não superar o Cruzeiro no Mineirão. Os dois jogos ocorrem no mesmo horário (21h30, de Brasília). O Glorioso também será campeão se empatar com o Internacional e o Palmeiras perder do Cruzeiro.

O Botafogo soma 73 pontos, contra 70 do Palmeiras, que levaria vantagem no número de vitórias em caso de empate em pontos. Restam apenas mais duas rodadas para o fim do Brasileirão.

Os jogadores do Botafogo que viajaram a Porto Alegre: