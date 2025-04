Apagão na Espanha suspende partidas e paralisa jogo no match point no Masters de Madri

Um apagão generalizado na Espanha, que também afetou Portugal, fez com que as partidas do Masters 1000 de Madri fossem suspensas nesta segunda-feira. No momento em que se deu a queda da rede elétrica, o búlgaro Grigor Dimitrov estava no match point contra o britânico Jacob Fearnley. Além deles, outras duas partidas, pelos torneios de simples e duplas masculinos, precisaram ser interrompidas em razão da queda de energia na capital espanhola.

Com a paralisação das partidas, a programação desta segunda está suspensa. E os jogos agendados para esta segunda podem vir a ser adiados para terça. A organização ainda não se manifestou sobre a situação da programação do dia.

De momento, as seguintes partidas foram paralisadas em Madri: Grigor Dimitrov x Jacob Fearnley, com vitória parcial de 6/4 e 5/4 para o búlgaro; Damir Dzumhur x Matteo Arnaldi, com o italiano à frente, com parciais de 3/6 e 2/3; e o confronto de duplas, entre os americanos Evan King e Christian Harrison e os australianos Matthew Abden e John Peers, com o time dos Estados Unidos à frente no marcado, com 5/3 no primeiro set.