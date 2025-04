Playoffs NBA: Knicks, Wolves, Celtics e Pacers estão a um passo da classificação

Neste domingo de Playoffs da NBA, as quatro partidas disputadas terminaram com a equipe em vantagem liderando sua respectiva série por 3 a 1. Nesta semana, Knicks, Timberwolves, Celtics e Pacers podem se classificar para as semifinais de conferência.

O New York Knicks abriu a rodada com a vitória sobre o Detroit Pistons, por 94 a 93, em Detroit. O resultado foi decidido no último lance, com polêmica da arbitragem. Tim Hardaway Jr., dos Pistons, arremessou dos três pontos no estouro do cronômetro e sofreu um contato de Josh Hart no momento do arremesso. Os árbitros não marcaram a falta. O lance levaria o armador de Detroit à linha do lance livre para poder vencer o jogo e empatar a série em 2 a 2.

Karl-Anthony Towns (27) e Jalen Brunson (32) somaram 59 pontos para a equipe visitante. Para os Pistons, Cade Cunningham anotou um triplo-duplo de 25 pontos, dez rebotes e dez assistências, o primeiro em pós-temporada na história da franquia.