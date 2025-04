Edwards ofusca LeBron e Doncic, Lakers perdem mais uma e ficam perto da eliminação na NBA

A derrota deixa os Lakers em situação delicada no confronto, precisando de uma virada quase histórica para avançar nos playoffs. "Ainda não perdemos nada", disse Doncic. "Ainda é a primeira de quatro vitórias, e só temos que continuar acreditando."

Pela Conferência Leste, o jogo mais quente envolveu o Detroit Pistons e o New York Knicks, que venceu por 94 a 93, fora de casa. A equipe de Nova York lidera a série por 3 a 1, a apenas uma vitória da classificação às semifinais. A partida foi marcada por trocas de provocações e uma discussão entre Tobias Harris e Karl-Anthony Towns.

A partida, decidida nos instantes finais, contou com arremessos decisivos no último quarto, em partida na qual Jalen Brunson brilhou e também deu um susto na torcida. Ele foi o cestinha do confronto, com 32 pontos, e ainda anotou um "double-double", com suas 11 assistências.

No entanto, sentiu dores no tornozelo no terceiro quarto. Deixou a quadra, recebeu atendimento, mas voltou a tempo de registrar mais 15 pontos. No entanto, será avaliado pela equipe para saber se terá condições de jogar a quinta partida da série, marcada para a noite de terça-feira, na casa dos Knicks.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Detroit Pistons 93 x 94 New York Knicks - Knicks lideram por 3 a 1