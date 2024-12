Mercado: Fla quer substituto de Gabigol, e botafoguenses na mira de europeu

São Paulo mira camisa 10. As buscas do Tricolor para atender o pedido de Zubeldía ainda estão em estágio inicial e a principal dificuldade é buscar um atleta tão raro no mercado com tão pouco recurso. Dessa forma, o time busca negociações com atletas em fim de contrato ou até trocas de jogadores.

Inter de Milão de olho em Almada, Luiz Henrique, Pablo Maia... De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, da Itália, a Inter de Milão tem nomes como Almada e Luiz Henrique, do Botafogo, na mira. A lista de jogadores da América do Sul que o clube italiano vem observando ainda conta com Pablo Maia, do São Paulo, Lorran, do Flamengo, e Vitor Reis, do Palmeiras.

Vasco segue com planejamento para 2025 e libera três. Nesta terça-feira (3), o clube carioca decidiu liberar três jogadores do elenco principal: Galdames, Rojas e Rossi. O trio tinha contrato até o final de 2024 e não havia perspectiva de aproveitamento para o próximo ano.

Soteldo vive indefinição no Grêmio, e Santos monitora. Yeferson Soteldo não tem permanência garantida no Grêmio. O jogador está emprestado pelo Santos até o fim deste ano, mas o clube gaúcho não mostrou interesse em seguir contando com o atacante.

Arthur livre no mercado. Fora dos planos da Juventus, o volante tem como prioridade uma transferência (em definitivo ou por empréstimo) para outro clube europeu. Mesmo assim, o nome do brasileiro vem sendo bastante comentado nos bastidores do mercado da bola brasileiro.

Barca no Manchester City? Segundo o site The Athletic, a diretoria do time inglês está disposta a reformular o elenco para a próxima temporada, e nomes como o goleiro Ederson, o lateal Kyle Walker, o meia Kevin de Bruyne e o atacante Jack Grealish podem estar de saída.