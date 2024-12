Soteldo vive indefinição no Grêmio, e Santos aguarda para decidir futuro do jogador

Yeferson Soteldo não tem permanência garantida no Grêmio. O jogador está emprestado pelo Santos até o fim deste ano, mas o clube gaúcho não mostrou interesse em seguir contando com o atacante.

No contrato de empréstimo do atleta, há uma cláusula de opção de compra fixada no valor de U$ 5 milhões (R$ 29,9 milhões na cotação atual). Mas o Tricolor ainda não sinalizou ao Santos se irá exercer a prioridade de compra.

Portanto, com a indefinição, o clube paulista aguarda o Grêmio para decidir o futuro do jogador. O Santos irá esperar para, em caso de retorno, definir se irá reintegrá-lo ao elenco ou negociá-lo com outra equipe.