No início e sem recursos: como está a busca do São Paulo por um camisa 10

O São Paulo busca oportunidades de negócio com atletas que estejam ficando sem contrato. Os exemplos de Lucas e James Rodríguez são modelos internamente, ainda que o colombiano não tenha dado certo em campo.

Outra possibilidade bem vista pelo São Paulo é a de trocas. O modelo pode servir tanto para interesse de clubes por atletas do Tricolor, quanto para jogadores sem espaço em seus clubes e que sejam bem vistos pela diretoria são-paulina.

O foco atual da diretoria é fechar a contratação do lateral-esquerdo Wendell, do Porto. As conversas são constantes e a avaliação é que estão fluindo bem, mas ainda longe de um desfecho que também vai depender de uma liberação facilitada por parte do clube português.