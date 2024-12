Vice-governador de MG reprova Cruzeiro x Palmeiras sem torcida e cita ação

A decisão da CBF contraria recomendação do Ministério Público de Minas Gerais. Na última semana, o MPMG havia recomendado que o jogo fosse realizado apenas com a presença de torcedores cruzeirenses. A ideia foi apoiada pelo governo do estado.

Palmeiras acata ordem, mas critica

Em nota, o clube classificou como "inaceitável" que os clubes sejam penalizados por um conflito entre torcidas organizadas. O Palmeiras lembrou que o confronto ocorreu em uma rodovia em um dia sem jogos de nenhum dos clubes.

O clube ainda lamentou que as autoridades de segurança pública mineiras não tenham apresentado uma solução para o duelo ocorrer com torcida.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que recebeu, neste domingo (1), ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinando que o jogo de quarta-feira (4) contra o Cruzeiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, seja disputado com portões fechados no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Palmeiras acatará a decisão da entidade, tomada em favor da isonomia após o Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) recomendar a realização da partida com torcida única do Cruzeiro, mas lamenta que as autoridades de segurança pública do referido estado não tenham apresentado um plano que pudesse garantir a presença de palmeirenses e cruzeirenses no estádio.