Morrinho atrapalha goleiro do Fortaleza, que dá canelada e leva gol; veja

O morrinho artilheiro fez mais uma vítima no futebol. Neste domingo (1°), ele foi o responsável por atrapalhar o goleiro João Ricardo, do Fortaleza, durante o jogo contra o Vitória, pela 36ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

João Ricardo recebeu recuo do zagueiro Titi, mas viu a bola desviar no morrinho na linha da pequena área e subir. Ele tentou dominar a bola mesmo assim, mas deu de canela.

A bola se ofereceu para Alerrandro, sozinho, completar para as redes. O gol foi o segundo do Vitória na partida e o segundo do atacante, que já tinha ido às redes após passe de Gustavo Mosquito.