Iron Maiden é aguardado em final da Libertadores entre Atlético e Botafogo

A final da Libertadores também contará com shows e representantes das duas torcidas. Pelo lado do Atlético-MG, o rapper Djonga. Já no do Botafogo, o humorista Marcelo Adnet.

Centenas de bailarinos também farão uma apresentação de dança. Um palco provisório será montado no Monumental de Nuñez.

O estádio vive um clima brasileiro e com muitas músicas tupiniquins. Samba, forró, sertanejo, axé e MPB tocam a todo o momento no sistema de som do estádio.

Atleticanos e botafoguenses convivem de forma pacífica. Os mineiros provocam com gritos de "Botafogo é bairro". Os cariocas respondem com "Uh, tá maneiro, meia dúzia de mineiro", em alusão ao fato de estarem em maior número no local.