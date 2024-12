Alex Telles exalta título da Libertadores e provoca: 'Aguentem ou surtem'

Lateral-esquerdo do Botafogo, Alex Telles foi titular na conquista do título da Copa Libertadores deste sábado (30), contra o Atlético-MG. O atleta falou sobre a conquista e merecimento para levantar a taça inédita.

O que aconteceu

Alex Telles lembrou sobre sua chegada no Botafogo e como 2023 foi difícil para o elenco: "Desde que cheguei encontrei um grupo faminto. Depois do que aconteceu no ano passado, que eu acompanhei de longe, ninguém tocou nesse assunto até agora, porque era uma coisa que machucava o elenco, todo mundo, a torcida", disse em entrevista à ESPN, após o jogo.

O lateral ainda falou sobre merecimento e luta diária do clube para que a glória acontecesse. "A gente sabia da responsabilidade que a gente tinha no dia a dia. Carregamos esse peso junto com a gente em campo. Estamos respondendo o nosso torcedor. Fizemos história. O clube merece. Os jogadores que aqui estavam, o Gatito, o Carli, nós falamos que ganharíamos para eles hoje. O Gregore, quando saiu expulso, falei para ele que ganharíamos por ele".