Cruzeiro recebe Praia Clube no primeiro jogo da semifinal da Superliga nesta segunda

Em março, Sada Cruzeiro e Praia Clube disputaram a final do Sul-Americano de Clubes, em Uberlândia. Na ocasião, a equipe celeste levou a melhor, vencendo por 3 sets a 2.

"Eles tiveram bolas para fechar o quarto set, que foi interminável. A gente conseguiu a virada e vencemos o jogo, que foi muito difícil. Acredito que será mais uma grande batalha e vamos em busca da vitória para iniciar bem as semifinais", destacou o central Lucão.

O segundo jogo da série está marcado para o próximo sábado, às 18h, em Uberlândia. Caso seja necessário, o terceiro e decisivo confronto será novamente no Ginásio do Riacho, no dia 29 de abril.

"Eu não tenho dúvida de que será um jogo bem disputado, assim como foi no Sul-Americano. O Praia é um time de muita qualidade e que cresceu muito na reta final da temporada. Nosso grupo está muito concentrado e precisamos manter nosso padrão de jogo, com agressividade no saque, no side-out", disse o técnico Filipe Ferraz.