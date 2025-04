Delegação do Flamengo viaja para Quito com desfalques

Foco na Libertadores. Partiu Equador ??!#CRF pic.twitter.com/gBIWvN7GCd

? Flamengo (@Flamengo) April 20, 2025

A ausência do uruguaio passa pelo desgaste que o jogador sente na altitude. Já Allan, com traços falcêmicos no sangue, também será preservado.

O Flamengo vai a campo em busca da recuperação no grupo C, depois da derrota na última rodada diante do Central Córdoba-ARG por 2 a 1, no Maracanã. Os cariocas estão em terceiro, com três pontos, atrás da própria LDU e do Central Córdoba, que têm quatro.