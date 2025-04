Piastri vence GP da Arábia Saudita e assume a liderança do Mundial de Fórmula 1

A segunda posição ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, fechou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, acabou na 18ª posição.

Com 99 pontos, Oscar Piastri assumiu a liderança do Mundial. Lando Norris é o segundo com 89, seguido por Max Verstappen, com dois a menos. A próxima etapa do campeonato será em Miami, nos Estados Unidos, no dia 4 de maio.

Como foi a corrida

Na largada, Yuki Tsunoda (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine) colidiram e tiveram que abandonar a prova. Antes da entrada do safety car, Max Vertsappen (Red Bull) realizou ultrapassagem irregular em Oscar Piastri (McLaren) e recebeu uma penalidade de cinco segundos.

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que largou na 20ª posição do grid, não teve bom desempenho na corrida. O brasileiro ficou em 18º lugar, aproveitando o abandono de Tsunoda e Gasly.

Na parada dos boxes, por volta da 22ª volta, a Ferrari cresceu na corrida. Charles Leclerc aproveitou a ausência de Verstappen para atacar Piastri e, assim, tomar a dianteira da prova.