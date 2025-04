Inter toma gol do Bologna nos acréscimos e vê Napoli encostar na liderança do Italiano

? Inter ?? (@Inter) April 20, 2025

Com 71 pontos, a Inter segue na liderança, mas vê o empate do Napoli. Caso os dois times encerrem o torneio empatados, haverá uma final para definir o campeão. O Bologna, com 60 pontos, é o quarto colocado.

A Inter de Milão enfrentará a Roma neste sábado, às 13h (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. O Bologna, por sua vez, volta a campo na próxima segunda-feira, contra a Udinese, às 13h30.

O jogo

O jogo esquentou apenas no final. Aos 40 minutos do segundo tempo, Mehdi Taremi acertou a trave do Bologna e, no rebate, Sam Beukema bloqueou o chute de Joaquín Correa.

Aos 49 minutos, o Bologna marcou o gol da vitória. Após cobrança de arremesso lateral, Riccardo Orsolini completou de voleio dentro da área e colocou o time da casa em vantagem.