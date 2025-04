São Paulo aposta em dupla da base e Santos terá Rollheiser na vaga de Neymar; veja times

? Globo e Premiere



?? SPFC Play #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/gT8M7cQA70

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 20, 2025

Calleri (ruptura no LCA do joelho esquerdo), Lucas Moura (tratamento no joelho direito), Oscar (lesão na posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Pablo Maia (cirurgia ligamentar no tornozelo direito) são desfalques.

Do outro lado, o interino César Sampaio não conta com Neymar. O meia-atacante lesionou a coxa novamente. Assim, Rollheiser volta ao time titular.

O Santos, portanto, terá: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.