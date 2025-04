Liverpool rebaixa o Leicester City e pode garantir título inglês nesta quarta-feira

O Liverpool, assim, chegou aos 79 pontos, 13 a mais que o vice-líder Arsenal. Caso a equipe londrina não vença o Crystal Palace nesta quarta-feira, o time de Arne Slot será campeão inglês de forma antecipada. Já o Leicester, com 18 pontos, está matematicamente rebaixado.

O Liverpool volta a campo no próximo domingo, às 12h30 (de Brasília), quando enfrenta o Tottenham, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O Leicester City, por sua vez, visita o Wolverhampton no sábado, às 11h.

O jogo

O primeiro tempo não teve grandes oportunidades. A melhor chance foi de Luis Díaz, aos 46 minutos. Após cruzamento de Gakpo, o atacante colombiano do Liverpool finalizou de voleio e viu a bola passar perto da trave direita.

Na segunda etapa, o Leicester City começou melhor. Aos 22 minutos, Coady marcou, mas teve o gol anulado por falta do atacante Daka no goleiro Alisson.

O Liverpool, então, foi para cima e abriu o placar. Aos 31 minutos, após bate e rebate na área, Alexander Arnold aproveitou para marcar o único gol da partida.