Arnaldo: Se eu fosse do Cruzeiro, contrataria Luciano e não Dudu

Cruzeiro não procurou o São Paulo

Eder Traskini, setorista do UOL, informou que tanto o São Paulo quanto a equipe que cuida da carreira de Luciano disseram que não receberam proposta do Cruzeiro.

Conversei com o São Paulo e com o estafe do Luciano e me disseram que não houve procura. Nem o estafe do jogador e nem o São Paulo. Ele deve seguir no São Paulo.

Eder Traskini

São Paulo vai precisar colocar mão no bolso se quiser Wendell, diz Arnaldo

O São Paulo precisa de um lateral esquerdo titular e terá que gastar para contratar um jogador deste nível, opinou Arnaldo Ribeiro.