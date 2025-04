Com sequência difícil fora de casa, Corinthians tenta reverter aproveitamento ruim como visitante

Depois, o Timão registrou outro empate, dessa vez contra o América de Cali, da Colômbia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Os times empataram em 1 a 1 e, mais uma vez, o Alvinegro igualou o marcador próximo ao fim do jogo.

Por fim, o último resultado do Corinthians longe de Itaquera foi uma derrota. Na ocasião, o Timão foi dominado e superado pelo rival Palmeiras, por 2 a 0, na Arena Barueri, pela terceira rodada da Série A.

Com isso, o Alvinegro paulista precisará superar o mau aproveitamento se quiser sair vitorioso nos dois confrontos - ou em pelo menos um deles. Para o duelo contra o Flamengo, a equipe pode tentar contar com os 100% do interino Orlando Ribeiro, que venceu os dois últimos jogos em que esteve à beira do gramado.

Já na Copa do Brasil, o Corinthians vive a expectativa de poder contar com Dorival Júnior. O técnico chegou a um acordo com o Timão nesta sexta-feira e está por detalhes de ser anunciado. Assim, ele pode fazer sua estreia contra o Novorizontino, na próxima quarta-feira.