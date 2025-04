Sport e Fortaleza disputam o clássico nordestino pressionados por sequência negativa

O histórico do confronto é favorável ao Sport, que leva vantagem com 13 vitórias em 35 jogos disputados. No entanto, o time pernambucano amarga um jejum contra o Fortaleza: a última vitória sobre o rival aconteceu em 2021. Desde então, o time cearense tem levado a melhor nos encontros recentes.

O Sport chega para o duelo contra o Fortaleza com vários problemas no elenco. O técnico Pepa não poderá contar com o lateral-esquerdo Dalbert, que ainda faz transição física, o volante Rivera, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além do meio-campista Sérgio Oliveira, que sofreu um desconforto muscular, e o atacante Pablo, que sente dores no adutor da coxa esquerda.

Em compensação, o time rubro-negro terá os retornos do lateral-direito Matheus Alexandre, que cumpriu suspensão na última rodada, e do lateral-esquerdo Igor Cariús, recuperado de lesão na panturrilha.

No meio-campo, existe uma dúvida: Atencio vem agradando e tem mostrado potencial para ganhar espaço, mas a tendência é que Fabrício seja mantido no time titular.

Pressionado pela falta de resultados, o técnico Pepa reconheceu a situação delicada, mas pediu calma para evitar que a ansiedade tome conta do grupo. "Preocupação normal. Claro que temos de estar preocupados, se estivéssemos com muitos pontos e jogando mal também ficaríamos preocupados, mas talvez não fizessem essa pergunta. Quando temos um ponto com uma fase destas, é muito pouco, é preocupante, mas não podemos passar essa ansiedade para cima dos jogadores nem para ninguém", afirmou o treinador, que pode ser demitido em caso de novo tropeço.

O Fortaleza também chega pressionado para o clássico nordestino e com vários problemas no elenco. O Departamento Médico do clube está cheio: o lateral-direito Brítez (entorse no tornozelo esquerdo), os pontas Marinho (edema no adutor da coxa direita) e Moisés (edema no posterior da coxa esquerda), o meia Emmanuel Martínez (desconforto muscular) e o zagueiro David Luiz (em recuperação de concussão) estão entregues aos cuidados médicos.