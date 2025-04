Avaí e América-MG miram liderança em dia de clássico na Série B

A emoção irá tomar conta do sul do País neste sábado, quando dois jogos dão sequência à quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os destaques ficam para o duelo direto na briga pelo topo entre Avaí e América-MG e um clássico paranaense.

Os jogos do dia terão seu pontapé inicial a partir das 16h, quando o Coritiba recebe o Operário-PR, no Estádio Couto Pereira. Com sete pontos, o time da capital paranaense tenta se firmar na briga pelo G-4, zona de acesso, enquanto o atual campeão estadual, com apenas quatro, ainda tenta se encontrar na Série B.

Pouco mais tarde, às 20h, a Ressacada será palco de um duelo direto na briga pela liderança, quando o Avaí recebe o América-MG. O time da casa beira o G-4 com oito pontos, apenas um atrás dos mineiros.