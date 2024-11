Mistério de Belém: Jovem do São Paulo vai de dispensa a renovação, mas some

O São Paulo já tinha decidido dispensar Matheus Belém no final do ano passado, mas voltou atrás na decisão e renovou com o jovem. De lá pra cá, o defensor nunca entrou em campo.

O que aconteceu

Nos últimos dias de 2023, o Tricolor havia decidido que não renovaria com Matheus Belém por razões técnicas. O defensor de 21 anos era a sexta opção do elenco no ano anterior, atrás de Beraldo, Arboleda, Diego Costa, Alan Franco e Ferraresi.

No entanto, diante da venda de Beraldo e as então prováveis convocações de Arboleda e Ferraresi para a Copa América, o Tricolor voltou atrás e decidiu ampliar o vínculo com Belém. O temor era ter apenas Diego Costa e Alan Franco por boa parte da temporada. Arboleda, no entanto, foi punido pela seleção equatoriana e ficou fora da Copa América, bem como das listas atuais do país.