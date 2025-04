Palmeiras embala com sequência de vitórias e vive melhor fase desde 2021

A série de triunfos na ocasião foi construída diante do Bahia, Internacional, Sport Recife, Grêmio, Santos, Universidad Católica (em partida disputada no Chile, pela Libertadores), Atlético Goianiense, Universidad Católica novamente (dessa vez no Brasil, também pela Libertadores) e, por fim, contra o Fluminense.

? O @Palmeiras vive a sua maior sequência de vitórias desde JUL/2021! ?? ?? 7 jogos

? 7 vitórias (!)

? 100% aproveitamento (!)