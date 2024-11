São Paulo vai precisar colocar mão no bolso se quiser Wendell, diz Arnaldo

O São Paulo precisa de um lateral esquerdo titular e terá que gastar para contratar um jogador deste nível, opinou Arnaldo Ribeiro na Live do clube nesta quinta (28).

O clube negocia com Wendell, que tem contrato com o Porto até o meio de 2025. Assim, o São Paulo teria que desembolsar algum valor para contar com o atleta no início da próxima temporada.