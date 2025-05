Corinthians x Atlético-GO: veja informações e onde assistir ao jogo do Brasileiro sub-20

O time sub-20 do Corinthians enfrenta o Atlético-GO nesta quarta-feira, no Parque São Jorge, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola a partir das 15h (de Brasília).

A equipe alvinegra faz, até aqui, uma péssima campanha na competição de base. Finalista da Copinha deste ano, o Timão ocupa a 15ª posição da tabela de classificação, com apenas nove pontos.

Os Filhos do Terrão vêm de três derrotas consecutivas no torneio, sendo a última delas uma goleada para o Athletico-PR, por 4 a 0.