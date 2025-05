PFL cancela evento em Paris e adia estreia de Patrice Evra no MMA

Duelo contra Suárez?

A participação de Evra era considerada um dos principais chamarizes da edição parisiense e marcaria um capítulo inusitado na trajetória do ex-jogador, atualmente com 43 anos, no universo das artes marciais mistas. O adversário do francês ainda não havia sido confirmado, mas o anúncio de sua estreia movimentou redes sociais e veículos internacionais - especialmente após ele manifestar interesse em enfrentar o uruguaio Luis Suárez, com quem protagonizou polêmicas durante sua carreira no futebol europeu.

Official statement on PFL Paris.

PFL Europe heads to the ING Arena in Brussels on Saturday 5th July.

Ticket information to follow.#PFLBrussels | Saturday 5th July | LIVE ON DAZN pic.twitter.com/s0fDPMT1sI

- PFL Europe (@PFLEurope) May 8, 2025