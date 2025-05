Indiana Pacers elimina favorito Cleveland Cavaliers e vai à final do Leste na NBA

Nesta terça, os visitantes contaram mais uma vez com a estrela de Tyrese Haliburton, destaque da equipe ao longo da série contra os Cavaliers. Ele anotou 31 pontos, oito assistências e seis rebotes. Pascal Siakam também se destacou, com 21 pontos, oito rebotes e cinco assistências.

A partida seguiu o mesmo roteiro das anteriores desta série. Os Cavaliers saíram na frente, abrindo 31 a 19 no primeiro quarto. Mas a vantagem foi pulverizada pelos Pacers ao longo do segundo e terceiro quartos. A equipe da casa tentou reagir no último período, sem sucesso.

Pelos Cavaliers, o destaque foi Donovan Mitchell, cestinha da partida, com 35 pontos. Evan Mobley contribuiu com um "double-double", de 24 pontos e 11 rebotes. Ao fim da partida, Mitchell lamentou a derrota, a terceira em casa neste confronto, em contraste com a campanha brilhante da equipe diante de sua torcida durante a temporada regular.

"Eu adoro jogar nesta arena, cara. Estamos com 0-3 em casa. Decepcionamos a cidade. Este lugar é especial. O que dói é o fato de não termos conseguido (vencer) em casa", lamentou o jogador.

Pela Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder finalmente mostrou força no duelo com o Denver Nuggets ao vencer por 112 a 105, em casa, pelas semifinais. Os favoritos lideram por 3 a 2 o confronto. Trata-se da primeira vez que o Thunder aparece na ponta após seguidas atuações abaixo do esperado.

O suado triunfo foi obtido apesar da performance brilhante de Nikola Jokic. O candidato a MVP da temporada anotou 44 pontos e 15 rebotes. E foi ofuscado pelo desempenho coletivo do Thunder, sob a liderança dos 31 pontos de Shai Gilgeous-Alexander - seis jogadores alcançaram os dois dígitos em pontuação.