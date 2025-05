Diniz analisa derrota em estreia pelo Vasco e fala em recuperar confiança do elenco

Fernando Diniz estreou sua segunda passagem no Vasco com derrota. Nesta terça-feira, o Cruzmaltino perdeu de 1 a 0 para o Lanús, na Argentina, pela Sul-Americana. O treinador analisou o revés.

Na visão de Diniz, o Vasco fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu ser mais incisivo para abrir o placar. O time sofreu o gol no começo da segunda etapa e ficou com um a menos no final, quando Hugo Moura foi expulso.

"No primeiro tempo o time jogou bem. Marcou alto com a bola, principalmente no começo do jogo, estava mais fresco. O que faltou no primeiro tempo foi ter mais agressividade. Tinha hora que a gente já tinha envolvido o Lanús, o jogo se apresentava para ser mais vertical e a gente trocava passes mais lateralizado. Achei que a gente foi mal no começo do segundo tempo. Quando a gente toma o gol, o time perde um pouco de confiança, começa a vir o histórico recente e o time deu uma sentida. A gente teve que fazer as trocas e, por mais que tenha sido só um treino, aproveitamos muito o dia de ontem para treinar. Tinha uma tendência nas trocas de ganhar um pouco de vigor físico, mas perder um pouco da ideia do jogo. E depois da expulsão ficou muito difícil para gente tentar o empate. Mas eu acho que, por conta do primeiro tempo e um pedaço do segundo, tem coisas positivas para a gente colher e corrigir as coisas erradas que fizemos no jogo, principalmente também no aspecto anímico", afirmou Diniz, em coletiva após o jogo.