Torcida do Botafogo faz Rio ter escassez de pesos argentinos antes da final

O torcedor do Botafogo que deixou para comprar pesos argentinos em cima da hora está tendo bastante dificuldade de encontrá-los no Rio de Janeiro. As casas de câmbio cariocas estão com escassez da moeda e muitas não têm previsão de reposição para os dias que antecedem a final da Libertadores, que ocorre neste sábado (30), em Buenos Aires (ARG), contra o Atlético-MG.

O que aconteceu

O UOL consultou agências de várias regiões do Rio. Foram duas no Barra Shopping (Zona Oeste), duas no Norte Shopping (Zona Norte), duas na Zona Sul, uma no Centro, uma em Niterói (RJ) e uma no aeroporto do Galeão. As visitas foram feitas da última sexta-feira (22) até esta segunda (25). Nenhuma tinha peso argentino.

Todas as casas de câmbio foram unânimes em colocar como justificativa o "efeito Botafogo". Algumas chegaram a brincar com a situação.