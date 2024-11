Final Botafogo x Galo já vendeu 65 mil ingressos; Conmebol festeja público

E o total da venda de ingressos já atingiu boa parte da capacidade com os 65 mil lugares. O número é próximo do público da final no Maracanã, entre Fluminense e Boca Juniors, no ano passado.

Como ainda falta uma semana, a Conmebol estima que o público vai passar de 70 mil lugares. Ou seja, não seria a lotação máxima, mas um Monumental quase cheio.