Vale título! Dricus du Plessis enfrenta Khamzat Chimaev na luta principal do UFC 319

Ventilado como uma possibilidade de luta principal do UFC 317, o duelo entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev enfim foi anunciado - mas não para o card da 'Semana Internacional da Luta'. O campeão sul-africano coloca o cinturão dos pesos-médios (84 kg) em jogo contra o invicto 'Lobo' no 'main event' do UFC 319, programado para o dia 16 de agosto, em Chicago (EUA).

A informação foi dada em primeira mão por Dana White durante uma 'live' na noite da última terça-feira (13) e confirmada pelo Ultimate em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). O anúncio vai de encontro com a versão do treinador de Dricus, que, além de negar uma possível lesão de seu pupilo, adiantou que Du Plessis e Chimaev se enfrentariam na próxima rodada, mas não no UFC 317.

Rivalidade antiga

Membros do pelotão de elite dos médios, Chimaev e Dricus estão um no radar do outro há algum tempo. Com a confiança de quem nunca foi superado na carreira dentro do MMA profissional, o 'Lobo', dono de um cartel 14-0, já disparou contra o rival sul-africano, o classificando como "uma versão ruim de mim". Por sua vez, Du Plessis não parece intimidado de enfrentar o wrestling de elite de Khamzat e, eventualmente, se tornar o primeiro atleta a vencê-lo no octógono do UFC.