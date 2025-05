Mano reconhece problemas defensivos do Grêmio e explica caminho para correções

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Godoy Cruz nesta terça-feira, na Arena do Grêmio, pela Sul-Americana. Após o jogo, o técnico Mano Menezes reconheceu os problemas defensivos da equipe, que sofreu o empate após abrir o placar. O treinador ainda explicou o caminho que o time deve tomar para corrigir os erros.

"Ainda acho que a gente toma gol com muita facilidade. A gente abre o meio desnecessariamente, a bola entrou do zagueiro no atacante. Uma coisa que não existe no princípio de jogo do alto nível. Se você tiver alguma dúvida, tem que dar o lado porque sempre dá tempo de corrigir, mas a gente deu o centro, a bola entrou direto, perdemos a primeira disputa e depois a bola entrou daquele jeito que vimos", disse Mano, em coletiva após o jogo.

"Nosso caminho, ao meu ver, é melhorar a produção ofensiva da equipe sem perder a segurança que adquirimos um pouco em relação à parte defensiva. A gente tem que ter essas correções de leitura para não se repetir essa facilidade de sofrer gols e melhorar a construção de equipe como um jogo mais qualificado", completou.