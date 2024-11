PVC: Botafogo de Textor é soberano contra o Palmeiras de Leila no Allianz

No Allianz, o Botafogo venceu duas vezes o Palmeiras, perdeu uma e empatou outra — quando saiu com gosto de vitória.

Se você considerar os jogos no Allianz Parque, foi um 4 x 0 em 2022 para o Palmeiras e depois em 2023 e 2024, que aí sim estamos falando de uma era da SAF mais forte, o Textor visitou o Allianz Parque três vezes: ganhou duas e empatou uma que saiu classificado.

Nesse contexto, o Botafogo tem sido soberano no Allianz Parque.

Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou que o Palmeiras tem decepcionado nos duelos contra os times mais fortes do Brasileirão em 2024. Apesar do revés em casa por 3 a 1 para o Botafogo, o time de Abel Ferreira ainda pode ser campeão, desde que o rival não some quatro pontos nos dois últimos jogos.

Neste ano, o Palmeiras não ganhou do primeiro colocado: perdeu as duas para o Botafogo. Nem para o terceiro colocado, o Inter: perdeu em Barueri e empatou no Beira-Rio. Nem o quarto colocado, o Fortaleza: perdeu em Fortaleza e empatou no Allianz. Nem com o Flamengo: empatou as duas.