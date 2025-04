Barboza se destaca e lidera estatísticas defensivas do Botafogo no Brasileirão

Além disso, o camisa 20 figura entre os melhores da equipe em outros fundamentos defensivos. É o segundo maior "ladrão de bolas" do time, com 2,2 desarmes por jogo, e se destaca na construção de jogadas, ocupando a vice-liderança em passes longos certos, com média de 4,6 por partida. Barboza ainda é o quarto do elenco em total de passes, com 79% de aproveitamento no fundamento.

O desempenho atual consolida a sequência de alto nível que o zagueiro mantém desde 2024, quando foi eleito o melhor defensor da Libertadores e um dos destaques do Brasileirão ? competições nas quais o Botafogo sagrou-se campeão.

O próximo jogo do Botafogo é pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta, o Glorioso recebe o Capital, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.