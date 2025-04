Dorival Júnior explica escolha pelo Corinthians e evita comentar situação política: "Não me compete"

O tema bastidores do Parque São Jorge também foi abordado ao longo da coletiva de Dorival. Na última segunda-feira, o Conselho Deliberativo reprovou as contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo. O treinador, entretanto, evitou comentar muito sobre o assunto e deixou claro que o foco é dentro de campo.

"A minha preocupação é esportiva, técnica, dentro de campo. Jamais vou entrar em uma área que não me compete. Não tenho nem capacidade para isso. Confio nas pessoas que me contrataram, que conhecem meu trabalho. Já tive a oportunidade de um trabalho vitorioso com o Fabinho numa outra equipe, e vou procurar reeditar esse trabalhado aqui dentro, tentando entregar meu melhor e buscando os melhores resultados possíveis", avaliou.

Esse é o primeiro trabalho de Dorival desde a demissão do comando da Seleção Brasileira, em março deste ano. Na ocasião, o treinador foi demitido após uma dura derrota para a Argentina por 4 a 1, fora de casa. Ao todo, foram 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e dois reveses.

O técnico, por fim, falou pela primeira vez sobre a saída da CBF e avaliou o que pode fazer de diferente no comando do Corinthians, com as devidas ressalvas.

"É um outro tipo de trabalho, completamente diferente. Acreditava muito no crescimento que essa equipe poderia ter, e as oscilações acontecem. A Seleção estava buscando um processo de reformulação, bem diferente do que acontece aqui dentro. A equipe alcançou um grande resultado e teve uma caída, emocionalmente falando, o que é um fato natural. Eu ainda acreditava muito que esse trabalho dentro da Seleção geraria resultados. O tempo para trabalho é um pouco diferente, e o imediatismo faz parte da minha profissão, e tenho que entender tudo isso. Esse momento dentro do Corinthians é importante, e espero contribuir para que essa recuperação seja mais rápida", concluiu.

Devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, Dorival Júnior pode estrear no comando do Corinthians nesta quarta-feira. O Timão visita o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.