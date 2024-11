Abel dispara contra bandeirinha após gol do Botafogo contra o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira se revoltou com o assistente Bruno Raphael Pires após o gol marcado por Gregore, do Botafogo, contra o Palmeiras, nesta terça-feira (26), pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Abel e a comissão técnica do Palmeiras questionaram a marcação do escanteio que originou o gol que abriu o placar para o Botafogo. Segundo eles, o cabeceio de Gregore no lance anterior não teria desviado na defesa palmeirense e, sim, ido direto para fora, o que originaria um tiro de meta e não um escanteio.

O Botafogo fez jogada ensaiada no escanteio e abriu o placar justamente com Gregore. Alex Telles cobrou curto com Thiago Almada, que serviu o volante. Dentro da área, ele só bateu no canto esquerdo de Weverton e abriu o placar.