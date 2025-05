Dorival analisa erros do Corinthians em derrota e terá conversa com Memphis após pênalti perdido

Na noite deste sábado, com direito a pênalti desperdiçado por Memphis Depay, o Corinthians perdeu para o Mirassol de virada, por 2 a 1, no Estádio Campos Maia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Cacá fez o único gol do Timão na partida.

O Corinthians abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa. Contudo, assim como no empate em 1 a 1 com o América de Cali na última terça-feira, a equipe voltou a sofrer gols logo no início da etapa final. Neste sábado, Edson Carioca deixou tudo igual para o Mirassol aos quatro minutos do segundo tempo.

Essa foi a primeira derrota de Dorival no comando técnico do Corinthians. O treinador, então, lamentou o resultado e demonstrou preocupação com os erros que o time tem cometido, especialmente no setor defensivo.