Dorival vai conversar com Memphis após cavadinha: 'Está remoendo a decisão'

Gol no início do 2º tempo. "Pela segunda vez, um gol na virada do segundo tempo desarticula qualquer equipe. Precisamos corrigir rapidamente. Não podemos nos dar ao luxo de acontecer o mesmo fato duas partidas seguidas. No intervalo, alertamos para retornarmos atentos porque o adversário voltaria mais agressivo. O jogo ficou aberto depois disso"

Base e ofensividade

Temos que ter cuidado com a base. Primeiro temos que ter uma equipe que volte a passar confiança ao torcedor. Equipe vinha evoluindo. Tivemos coisas ruins e boas na partida. Tivemos posse, mas está faltando o movimento final. Temos que buscar soluções para que esse volume se torne conclusões.

Félix e Cacá

Busco melhorar todos que estão no nosso grupo. Félix é de seleção equatoriana e chama atenção pelas ótimas presenças em datas Fifas. Jogador não pode ser descartado do dia para noite. Temos que confiar. Cacá vem em uma evolução. Erros acontecem. Erros são sempre coletivos e resultado é responsabilidade do treinador.