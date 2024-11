Campinas na Série C: A Arena que poderia mudar o destino de Guarani e Ponte

A arena seria utilizada por 25 anos pelos clubes e, após esse período, passaria a ser administrada pela Prefeitura de Campinas.

Oscar Bernardi foi procurado para aproximar os dois clubes: "Eu fui incumbido de unir Guarani e Ponte Preta para o projeto. O Guarani aceitou, mas a Ponte Preta não quis participar", disse.

Detalhes do projeto

A arena não seria voltada apenas para o futebol, mas também para eventos e incluiria um hotel.

Durante os jogos, a estrutura se adaptaria, como ocorre no estádio de Milão que é usado por Inter e Milan: Para jogos do Guarani, as luzes e propagandas seriam verdes; para partidas da Ponte Preta, tudo seria ajustado aos patrocinadores e núcleos do clube.

Na visão do ex-zagueiro, que fez história no São Paulo, mas vestiu a camisa da Ponte e treinou o Guarani, a rivalidade entre os clubes impediu o avanço. "Disseram que, onde o Guarani jogasse, a Ponte não colocaria os pés".