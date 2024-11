Reeleição de Leila indica poder consolidado e vida dura para oposição

A vitória de Leila Pereira contra Savério Orlandi já era esperada no Palmeiras. E mesmo com Savério dizendo que a oposição saiu fortalecida deste processo eleitoral, os números mostram que eles precisam de mais para fazer frente ao grupo que a empresária construiu no últimos anos.

O que aconteceu

Leila venceu Savério com a maior vantagem das eleições do Palmeiras nos últimos anos. Foram 3153 votos no total, com 2295 para Leila (73,2%) e 858 para Savério (26,8%).

Membros da oposição esperavam um resultado melhor nesta eleição — já visando um salto maior para as próximas. A expectativa era de atingir cerca de 35% dos votos, mas não foi isso que aconteceu.