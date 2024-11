Corinthians não sente falta de protagonistas e decola com a força do grupo

O Corinthians chega à reta final do Campeonato Brasileiro com a vaga na Libertadores no horizonte, e a confiança renovada no elenco. O atropelo sobre o Vasco aconteceu sem alguns dos jogadores que foram protagonistas da arrancada do time, e o desempenho foi motivo de elogios da comissão técnica.

O Alvinegro não contou com Memphis Depay, suspenso, e Yuri Alberto, lesionado. A dupla tinha sido responsável por oito dos 12 gols nas cinco vitórias anteriores no Brasileiro, resultados que mudaram o cenário da equipe na competição.

Sem eles, Romero e Talles Magno, um dos reforços da janela do meio do ano, foram os escolhidos. O Timão dominou completamente o jogo e construiu a vitória em 23 minutos, com gols de Gustavo Henrique e dois de Garro — o Vasco diminuiria no segundo tempo com Puma.