Da Série B ao sonho da América: os renascimentos de Cruzeiro e Botafogo

Já o Botafogo foi o primeiro time rebaixado no Brasileiro de 2020, que terminou somente em 2021 devido à paralisação ocasionada pela pandemia da covid-19. Apesar de ter começado com a midiática contratação do japonês Honda e ter tido ainda a chegada do marfinense Kalou, o ano foi de bastidores conturbados. Foram cinco técnicos, 25 reforços e falhas no planejamento que levaram a um fim melancólico na principal competição nacional.

Honda e Matheus Babi lamentam empate do Botafogo com o Goiás Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Em dezembro de 2020, ainda com o Brasileiro em curso, Durcesio Mello foi eleito presidente para um mandato de quatro anos — e que está próximo do fim. No Alvinegro, não há reeleição. Escolhido das urnas, ele assumiu o clube com duas missões: tentar salvar o time do rebaixamento, o que acabou não acontecendo, e sanar a grave crise financeira, avançando com o projeto de transformação do departamento de futebol em S/A, plano que havia sido traçado ainda em 2019, mas que não tinha sido concretizado.

Enquanto o Botafogo caía, o Cruzeiro lutava para ficar na Série B. Afundado em dívidas que passavam de R$ 1 bilhão, o time mineiro chegou a ficar no Z4 da segunda divisão e só conseguiu se livrar da queda para a Série C nas rodadas finais, terminando no 11° lugar.

A Série B de 2021 terminou melhor para o Botafogo do que para o Cruzeiro. Em novembro de 2021, o Glorioso venceu o Operário-PR, de virada, e assegurou o retorno à Série A do Brasileiro. Dias depois, em triunfo sobre o Brasil de Pelotas, se sagraria o campeão.

Enquanto o Botafogo subia, o Cruzeiro permanecia. Em mais uma temporada abaixo do esperado, o time mineiro, de novo, terminou a Série B lutando contra o Z4 e fechou a competição na 14ª colocação. O ano também teve vexame na Copa do Brasil com a eliminação para a Juazeirense.