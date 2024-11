Jogadores usarão número do disque denúncia na camisa em campanha na Série B

A campanha da Fatal Model tem tudo a ver com futebol. De acordo com levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto AVON, a violência contra a mulher cresce mais de 20% em dias de jogos de futebol.

Campanhas deste tipo são extremamente necessárias em nossa sociedade e se mostram ainda mais importantes no meio esportivo, visto os dados que mostram que a violência contra a mulher aumenta consideravelmente em dias de jogos Nina Sag, porta-voz da Fatal Model

A ação acontecerá nos jogos de domingo (24), entre Paysandu x Vila Nova e CRB x Operário, ambos às 16h, e na partida entre América-MG x Brusque, às 18h30.

A porta-voz da Fatal Model acredita que este tipo de ação possa conscientizar o público do futebol. "Buscamos fazer algo que atinja e conscientize esse público, para que o esporte se torne um lugar seguro para as mulheres", afirma Nina.

No dia 25, também conhecido como Dia Laranja, os clubes usarão as redes sociais para engajar o público no movimento. Vídeos a respeito do tema serão publicados em seus perfis oficiais, alertando sobre a necessidade de prevenção contra a violência contra as mulheres.

A Fatal Model se descreve como o maior site de anúncios para acompanhantes do país. Criada em 2016, a empresa tem mais de 26 milhões de usuários ativos.