Autor do gol contra o Maracanã, Gustavo Prado valoriza resultado em casa, mas aponta desempenho "abaixo" do Internacional

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, o Internacional recebeu o Maracanã no Estádio Beira-Rio e venceu por 1 a 0. Autor do gol que garantiu a vitória ao Colorado, Gustavo Prado valorizou o resultado, mas destacou que o desempenho da equipe foi abaixo do esperado.

"Acho que hoje o nosso time fez uma partida abaixo do nosso nível. Tivemos algumas chances claras de gols e não fizemos, mas o importante é que saímos com a vitória", afirmou o jogador, em entrevista ao SporTV.