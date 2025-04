Pênalti? Maringá vê 'lance claro' não marcado contra Atlético-MG; assista

O empate por 2 a 2 entre Maringá e Atlético-MG, na noite desta terça-feira, pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil, terminou com muita reclamação por parte do time paranaense. O motivo: um lance polêmico envolvendo Gustavo Vilar e Cuello dentro da área nos minutos finais da partida, no estádio Willie Davids, no interior do Paraná.

O que aconteceu

Nos acréscimos, o árbitro foi chamado pelo VAR para revisar um possível pênalti a favor do Maringá, após um puxão de Cuello em Gustavo Vilar dentro da área.



A checagem durou mais de dois minutos, mas o árbitro manteve a decisão de campo e optou por não marcar a infração, o que gerou revolta dos jogadores, comissão técnica e torcedores presentes no Willie Davids. Veja abaixo: