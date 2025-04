CBF quebra silêncio sobre camisa vermelha na Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais.

Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção.

A polêmica começou nesta segunda-feira, quando o site "Footy Headlines", especializado em camisas de futebol, divulgou que a Nike quer inovar para a Copa do Mundo de 2026, produzindo o segundo uniforme do Brasil na cor vermelha, até então nunca usado no manto brasileiro.

Ainda conforme dito pelo veículo, a camisa, com previsão para ser lançada em março de 2026, teria uma parceria com a marca Jordan, uma famosa linha de produção da própria Nike.