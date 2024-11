Flamengo divulga as primeiras imagens de projeto do estádio; veja

A diretoria do Flamengo realizou evento na noite desta sexta-feira (22), na Gávea, e apresentou o estudo preliminar de arquitetura e engenharia do projeto do futuro estádio.

O que aconteceu

A previsão é que a inauguração seja em 15 de novembro de 2029. As imagens mostram arquibancadas e áreas internas, como camarotes e bares.

O estádio será no Gasômetro, região central do Rio de Janeiro. O clube tomou posse do terreno, que custou R$ 170 milhões, no fim de outubro.